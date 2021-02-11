Европейский парламент отметил значительные успехи Украины в выполнении обязательств, связанных с Соглашением об ассоциации, но указал на необходимость завершить несколько начатых реформ. Об этом 11 февраля сообщает «Интерфакс-Украина»

Зеленский рассказал, как ЕС заставляет его стоять с протянутой рукой © president.gov.ua

В преамбуле документа констатируется, что «Украина имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 и может подать заявку на вступление в Союз при условии, что она придерживается всех копенгагенских критериев и принципов демократии, уважает основные свободы, права человека и меньшинств и поддерживает правило закона».

Несмотря на заметный прогресс, отмечается продолжающийся конституционный кризис, который представляет собой угрозу способности президента и Рады проводить реформы. Также речь идет о местных выборах, где сказано, что, в соответствии с оценкой гражданского общества и экспертов, организация прошла не на высшем уровне. Отдельно зафиксирована общая ситуация в сфере безопасности, которая ухудшает ситуацию в стране в целом.

Также отмечается, что «олигархи, похоже, восстанавливают политическое влияние». Речь идет о ситуации со свободой прессы, необходимостью «ослабить жесткую хватку олигархов над СМИ, поощрить редакционную независимость и бороться с безнаказанностью за преступления насилия против журналистов».

Кроме того, констатируется, что в Украине отсутствует прогресс в уголовном производстве серьезных нарушений прав человека, предположительно совершенных военнослужащими украинских Вооруженных сил, а также задержка и недостаточный прогресс в расследовании преступлений, связанных с Майданом.

«ЕП сожалеет о том, что политический климат в стране ухудшился, когда запугивание, язык вражды и политическое давление широко используется в политических целях; настоятельно призывает власти решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, таких как Миротворец, которые создают напряженность в обществе и неправомерно используют личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и членов групп меньшинств», — говорится в резолюции.

Там затронуты и ситуации с гендерным равноправием, ЛГБТ и цыганами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе призвал Евросоюз принять Украину вместо Великобритании, которая выходит из объединения. Он также предложил участникам форума стать «акционерами успеха новой Украины».