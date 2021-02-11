Внучатая племянница режиссера Романа Виктюка поделилась со СМИ информацией о том, что наследственное дело уже открыто, несмотря на прогнозы о том, что жилплощадь отойдет в ведение Москвы. Об этом написала газета «КП в Украине» 11 февраля

О том, что квартира, в которой проживал почивший Виктюк не была приватизирована, а значит, не достанется его львовским наследникам, ранее заявил звездный адвокат Сергей Жорин.

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«Все, что я могу сказать, это то, что квартира в частной собственности. Наследственное дело уже открыто, и если кому-то надо какие-то дополнительные данные насчет этого, то эти данные есть в госреестре Москвы», — сказала она.

По словам женщины, завещания режиссер действительно не оставил, а это значит, что недвижимость отойдет его ближайшим родственникам — родным сестрам Кристине и Дануте, одна из которых является бабушкой Екатерины Виктюк.

Роман Виктюк жил в Москве на улице Тверской в доме 1938 года постройки с видом на Кремль и Государственную Думу. Это жилье ему в 90-е годы предоставил мэр Москвы Юрий Лужков. По данным отдельных СМИ, ранее эта квартира принадлежала сыну Сталина. На данный момент средняя стоимость подобных апартаментов оценивается в 50 миллионов рублей.

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Пока родственники не решили, что делать с наследством: сдавать, продавать или жить в этой квартире самим, рассказала журналистам Екатерина Виктюк. Тем временем во Львове погасили именную марку, выпущенную в память о режиссере.

«Мы были лично знакомы с Романом Виктюком. Я хотел сделать ему такой подарок, хоть и посмертно. Эти марки станут данью его памяти, они разойдутся по миру и будут напоминать о его огромном вкладе в украинское и мировое искусство и культуру», — рассказал депутат Львовского горсовета Роман Грыцевич.

Режиссер более 200 спектаклей и десятка фильмов Роман Виктюк умер 17 ноября 2020 года в возрасте 84 лет. Жены и детей у артиста никогда не было.