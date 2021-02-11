«Вице-мисс Украина-2015» Элина Руденко родила ребенка своему супругу капитану сборной Украины по баскетболу Вячеславу Кравцову. Об этом новоиспеченная мать сообщила на своей странице в Instagram 10 февраля

«08.02.21 родилась наша доченька Мелисса», — написала вице-мисс. Предложение руки и сердца Кравцов сделал своей возлюбленной осенью 2019 года, через несколько месяцев пара поженилась. Ранее мы писали: Киевлянка стала «Мисс Украина Вселенная – 2020» без конкурса. Вячеслав Кравцов — уроженец Одессы, баскетболист, доход которого оценивается примерно в 5 миллионов долларов (110 млн руб.) в год.