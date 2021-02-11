Радостное событие в семье 33-летнего баскетболиста и 23-летней модели произошло 8 февраля, подписчикам модель сообщила об этом чуть позже.
«08.02.21 родилась наша доченька Мелисса», — написала вице-мисс.
Предложение руки и сердца Кравцов сделал своей возлюбленной осенью 2019 года, через несколько месяцев пара поженилась.
Ранее мы писали: Киевлянка стала «Мисс Украина Вселенная – 2020» без конкурса.
Вячеслав Кравцов — уроженец Одессы, баскетболист, доход которого оценивается примерно в 5 миллионов долларов (110 млн руб.) в год.