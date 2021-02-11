«Ничего себе! По версии всеукраинского общественно-политического еженедельника "Освіта" меня признали лучшим педагогом 2020! Удивлена!» — написала Халепа.
Учительница стала известна весной прошлого года, после введения карантина и дистанционного обучения. Она записывала рэп-уроки для учеников: научные термины рифмовала под музыку, снимала на смартфон, сама монтировала видео и выкладывала его в YouTube.
Именно за необычный подход к проведению уроков при дистанционном обучении Ольга Халепа и получила награду.
Сейчас на YouTube-канале Халепы около 3,5 тысячи подписчиков.
По информации местных СМИ, она уже не работает в школе, но продолжает писать научные статьи, ведет учительские группы в соцсетях и свой YouTube-канал. Для младших классов и дошкольников Ольга ведет рубрику «Рыжая биология».