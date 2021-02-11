Украинская учительница биологии и естествознания Ольга Халепа вошла в число лучших педагогов 2020 года по версии издания «Освiта» («Образование»). Об этом она на днях сообщила на своей странице в Facebook

«Ничего себе! По версии всеукраинского общественно-политического еженедельника "Освіта" меня признали лучшим педагогом 2020! Удивлена!» — написала Халепа. Украинская рэп-исполнительница рассказала, как от коронавируса «ломает тело» © commons.wikimedia.org, Oli Zitch Именно за необычный подход к проведению уроков при дистанционном обучении Ольга Халепа и получила награду. Сейчас на YouTube-канале Халепы около 3,5 тысячи подписчиков. По информации местных СМИ, она уже не работает в школе, но продолжает писать научные статьи, ведет учительские группы в соцсетях и свой YouTube-канал. Для младших классов и дошкольников Ольга ведет рубрику «Рыжая биология».