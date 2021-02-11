Уровень преступности в регионах Украины и показатели раскрываемости дел показали, что худшей в стране является Одесская область. Об этом 11 февраля сообщает «Думская» со ссылкой на источник в полиции

Отмечается, что Одесская область заняла последнее место в неформальном рейтинге Министерства внутренних дел Украины за 2020 год. Табличку с цифрами показали на селекторном совещании МВД.

«Главное управление НПУ в Одесской области получило всего 90 баллов, что является наименьшим показателем среди других региональных управлений страны», — говорится в сообщении.

Украинские полицейские пытали задержанного шлангом от огнетушителя © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

По данным издания, ранжировать таким образом областные управления полиции придумал начальник Нацполиции Игорь Клименко.

Накануне съемочная группа отдела журналистских расследований «Нормально» на одесском «Седьмом канале» пострадала от рук «группы поддержки» продавцов контрафактных сигарет.

Также сообщалось, что в Одесской области мужчина избил граблями соседскую собаку, которая задушила в его хозяйстве около 20 птиц.