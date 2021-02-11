Отмечается, что Одесская область заняла последнее место в неформальном рейтинге Министерства внутренних дел Украины за 2020 год. Табличку с цифрами показали на селекторном совещании МВД.
«Главное управление НПУ в Одесской области получило всего 90 баллов, что является наименьшим показателем среди других региональных управлений страны», — говорится в сообщении.
По числу совершенных преступлений на каждые 10 тысяч населения Одесская область восьмая — 32,3. На первом месте — Киев, второе место заняла Николаевская область, третье — Харьковская область. Меньше всего преступлений было совершено в Луганской области.
По данным издания, ранжировать таким образом областные управления полиции придумал начальник Нацполиции Игорь Клименко.
Накануне съемочная группа отдела журналистских расследований «Нормально» на одесском «Седьмом канале» пострадала от рук «группы поддержки» продавцов контрафактных сигарет.
Также сообщалось, что в Одесской области мужчина избил граблями соседскую собаку, которая задушила в его хозяйстве около 20 птиц.