Украинские певицы Ани Лорак и Maruv поужинали в одном из ресторанов в центре Москвы в компании с российским исполнителем Филиппом Киркоровым. Совместное фото с трапезы поп-король выложил в свой Instagram 10 февраля

«Меня всегда окружают самые талантливые, самые красивые люди. И встречаемся мы в самых лучших местах. Быть счастливым — это так заразительно!» — подписал снимок Киркоров.

«Жалко, что не голая»: Киркоров и Лазарев не прошли мимо Maruv © maruvofficial

Компанию поп-королю и украинским дивам в ресторане составили также композитор Димитрис Контопулос и бизнесмен из Греции Илиас Кокотос.

Ранее мы писали, что невъездной на Украину и в Литву Киркоров поседел.

Подписчики поп-короля, которые обычно пишут ему что-то приятное в этот раз больше всего внимания уделили певице Ани Лорак и ее внешности, которую, как считают многие поклонники, она в последнее время испортила «процедурами красоты».

«Всех люблю, но скорей бы прошла мода на выпячивание губ», «Ну и ротище у Лорак», «Лорак накачанный шар», «Лорак неудачно накачала губы… уродство!», «Боже, что с Ани Лорак, она поправилась или переборщила ботокса?», «Лорак похожа на Успенскую», «Лорак, остановись, ты теряешь свое лицо», — написали пользователи.

Не так давно Киркоров сетовал, что многие украинские звезды побаиваются открыто с ним встречаться, так как после общения с ним на родине их подвергают жесткой критике, а порой и травле. По словам поп-короля, такое было с Олей Поляковой, которая отработала с ним в Арабских Эмиратах общее шоу.

Однако и Лорак и Maruv строят карьеру в России, первая недавно приобрела в Подмосковье особняк, а вторая отказалась ради гастролей в РФ от «Евровидения» и сейчас работает на шоу «Суперстар! Возвращение» на канале НТВ.