«Меня всегда окружают самые талантливые, самые красивые люди. И встречаемся мы в самых лучших местах. Быть счастливым — это так заразительно!» — подписал снимок Киркоров.
В комментарии он поблагодарил всех тех, кто его вдохновляет, в том числе «красоток "made in Ukraine" Ани Лорак и Maruv».
Компанию поп-королю и украинским дивам в ресторане составили также композитор Димитрис Контопулос и бизнесмен из Греции Илиас Кокотос.
Ранее мы писали, что невъездной на Украину и в Литву Киркоров поседел.
Подписчики поп-короля, которые обычно пишут ему что-то приятное в этот раз больше всего внимания уделили певице Ани Лорак и ее внешности, которую, как считают многие поклонники, она в последнее время испортила «процедурами красоты».
«Всех люблю, но скорей бы прошла мода на выпячивание губ», «Ну и ротище у Лорак», «Лорак накачанный шар», «Лорак неудачно накачала губы… уродство!», «Боже, что с Ани Лорак, она поправилась или переборщила ботокса?», «Лорак похожа на Успенскую», «Лорак, остановись, ты теряешь свое лицо», — написали пользователи.
Не так давно Киркоров сетовал, что многие украинские звезды побаиваются открыто с ним встречаться, так как после общения с ним на родине их подвергают жесткой критике, а порой и травле. По словам поп-короля, такое было с Олей Поляковой, которая отработала с ним в Арабских Эмиратах общее шоу.
Однако и Лорак и Maruv строят карьеру в России, первая недавно приобрела в Подмосковье особняк, а вторая отказалась ради гастролей в РФ от «Евровидения» и сейчас работает на шоу «Суперстар! Возвращение» на канале НТВ.