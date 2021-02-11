Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива 10 февраля в эфире канала «Россия 1» предрек украинцам судьбу «подопытных кроликов» без российской вакцины от коронавируса

Кива рассказал, как оппозиция будет противодействовать произволу Зеленского © Скриншот из видео Украина.ру

Депутат отметил, что отказ от российских препаратов может привести к крайне негативным последствиям.

Кива подчеркнул, что Украина превратилась для Европы и США в страну третьего мира. Он предположил, что украинцам выдадут вакцину только для того, чтобы частично испробовать ее. Парламентарий также сравнил украинцев с подопытными кроликами, на которых ставят эксперименты.

Накануне правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Под запрет также попали «другие медицинские иммунобиологические препараты для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19», разработка или производство которых были осуществлены в России.