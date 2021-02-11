«Все понимают, зачем в «нормандский формат» кто-то может входить. Если американцы будут входить, то они сначала должны будут сказать, что согласны с реализацией Минских соглашений. Они должны будут сказать, что Киев должен их выполнить», — сказал эксперт.
По его словам, Германия и Франция не могут понудить Киев исполнить договоренности, а Вашингтон может.
«Поэтому, если он хочет войти в "нормандский формат", то должен будет открыто сказать: "Я вхожу в "нормандский формат" для того, чтобы ты реализовал Минские соглашения в течение полугода. Точка"», — заключил эксперт.
При этом он отметил, что это не соответствует целям Соединенных Штатов.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.
«Нормандский формат» был создан в 2014 году главами четырех европейских государств — Украины, Германии, Франции и России — для урегулирования военного конфликта, возникшего на востоке Украины.