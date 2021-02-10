Самолеты НАТО и Украины не будут летать в воздушном пространстве Крыма без разрешения России. Об этом 10 февраля заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передаёт РИА Новости

Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк Владислав Криклий заявил, что Украина предложила использовать для операций НАТО воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации.

По словам Шеремета, ВС РФ обеспечат полную неприкосновенность российских границ и территории.

Подобные же заявления вызывают удивление и трудно объяснимы для всего здравомыслящего, в том числе международного, сообщества.

«Пора уже киевским властям прекратить разевать рот на чужие территории. За столь вольные высказывания о российской территории нужно применять санкции. Западным странам же стоит осознать, что с Россией надо дружить, а не накалять градус, иначе все может плачевно закончиться», — сказал Шеремет.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».