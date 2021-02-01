Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк осудил сделки руководства проектов «Дизель Шоу» и «Квартал 95» с российским телеканалами, об этом на днях написал «Цензор.НЕТ»

Украинский ведущий-русофоб защитил борщ от «посягательств» России © Facebook, Ігор Кондратюк

«Как я уже неоднократно писал, отношусь к любым контактам со страной-агрессором — Российской Федерацией — резко отрицательно. И не важно, о какой сфере речь: теле-, шоу-, кинобизнес — исключения не делаю. Эта страна ведет лживую подстрекательскую антиукраинскую пропаганду против всего украинского! Мы ведь хотим существовать как государство, а не мечтаем о статусе Малороссийской губернии РФ?» — заявил Кондратюк.

Контакты представителей украинского шоу-бизнеса с коллегами из РФ он назвал извращением, сравнив такое общение с поеданием «дерьма ложками». При этом ведущий уточнил, что рыба гниет с головы, а значит, русско-украинское общение свидетельствует «о большом беспорядке в головах украинских руководителей и их банальной глупости и невоспитанности».

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О продаже франшизы юмористического шоу «Лига смеха» российскому телеканалу СТС студией «Квартал 95» стало известно 19 января. Тогда представители украинской компании заявили, что не имеют к сделке никакого отношения, так как эксклюзивные права на продажу их продуктов принадлежат шведскому дистрибьютору Eccho Rights.

Украинцы ломанулись в российскую версию проекта Зеленского © Facebook, Владимир Зеленский

Игорь Кондратюк — уроженец Херсонской области, почти 20 лет вел украинское шоу «Караоке на Майдане». Между тем российскому зрителю известен как знаток передачи «Что? Где? Когда?», где он начал играть еще в советские годы. После переворота 2014 года в Киеве занял резко националистическую позицию, заявив, что РФ для него умерла.