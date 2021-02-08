Украинский шоумен, певец и продюсер Андрей Данилко, известный образом проводницы Верки Сердючки, рассказал о своих отношениях с коллегой по сцене Инной Белоконь, которая играла мать Сердючки. Об этом 8 февраля сообщил U-news

Отвечать на вопрос об отношениях с Белоконь Данилко приходилось уже много раз. Продюсер рассказывал, что в бытность «СВ-шоу», да и позже, их отношения с «мамой» были очень тесными, артисты запросто целовались и даже ночевали в одном номере, однако каждый раз исполнитель Сердючки утверждал, что с коллегой его связывает дружба.

Поднимают юбки: Данилко заявил, что больше не может работать с Поляковой и Каменских © Facebook, Андрей Данилко/Верка Сердючка﻿

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Данилко много раз говорил о том, что мечтает о большой семье, но в свои 47 лет любовь еще не встретил, поэтому до сих пор ни разу не состоял в браке, детей не имеет.