Отвечать на вопрос об отношениях с Белоконь Данилко приходилось уже много раз. Продюсер рассказывал, что в бытность «СВ-шоу», да и позже, их отношения с «мамой» были очень тесными, артисты запросто целовались и даже ночевали в одном номере, однако каждый раз исполнитель Сердючки утверждал, что с коллегой его связывает дружба.
На этот раз в одной из программ Данилко принял участие в рубрике, где в ответах на блиц нужно было врать, там на вопрос, были ли у него отношения с Белоконь, он ответил «нет», что журналисты посчитали подтверждением романа звезд.
Читайте также: Продукты жизнедеятельности и кокаин: стало известно, как Настя и Потап провели отпуск.
Данилко много раз говорил о том, что мечтает о большой семье, но в свои 47 лет любовь еще не встретил, поэтому до сих пор ни разу не состоял в браке, детей не имеет.