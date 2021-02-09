Латвийский национальный совет по электронным СМИ принял решение заблокировать ретрансляцию еще 16 российских телеканалов. Об этом 9 февраля сообщила гостелерадиокомпания «Общественное вещание Латвии»

Латвия запретила российский телеканал из-за Украины © РИА Новости, Артём Коренюк | Перейти в фотобанк

Власти также заверили, что не смогли выяснить мнение их собственников по поводу желания продолжить вещание на территории страны.

Черный список пополнили REN TV Baltic, НТВ МИР Baltic, Karusel International, «НТВ Сериал», «НТВ Стиль», «НТВ Право», «Киномикс», «Наше новое кино», «Родное кино», «Индийское кино», «Кинокомедия», КВН ТВ, «Кухня ТВ», «Бокс ТВ» и HD Life.

Ранее сообщалось, что латвийский оператор кабельного телевидения Tet с 1 февраля прекратил трансляцию российского Первого канала, каналов «НТВ Мир», «РЕН ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс». В руководстве компании отметили, что ограничения были наложены вследствие «неясностей в праве представления каналов» и «беспокойства из-за соблюдения режима санкций».

Позже латвийский сейм принял поправки в закон «О защищенных услугах», согласно которым частных лиц начнут штрафовать за просмотр нелегального контента с помощью спутникового телевидения.