Новый виток скандал вокруг семьи киевской певицы Наташи Королевой и ее мужа стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) получил благодаря следственным действиям, которые начались в рамках двух уголовных дел — о краже драгоценностей звезд и изготовлении порновидео с участием Тарзана. Об этом 8 февраля написала «Комсомольская правда»

Видеоролик, где стриптизер и его любовница Анастасия Шульженко разгуливают голые, сняла подруга девушки Милана Миломанова, о роли которой в этой истории долгое время не было известно, пока она сама не покаялась в содеянном Королевой, попросив прощения.

По всей видимости, извинения приняты не были, и горе-оператора вызвали на очную ставку в соответствующие органы. По словам адвоката девушки Сергея Черкашина, после ее признания уже на следующий день ее задержала полиция на 48 часов, а позже ей устроили очные ставки.

«Она встретилась на очной ставке с Сергеем Глушко. В целом все было довольно спокойно, он вел себя корректно. Затем Милане устроили очную ставку с Шульженко, и вот здесь уже между ними выяснились серьезные противоречия. Суть раскрывать не могу, так как мы давали подписку о неразглашении», — заявил адвокат.

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Пока известно, что по обоим делам Миломанова проходит как свидетель, а предъявлено ли обвинение Шульженко — пока не раскрывается.

Видео сексуальных утех стриптизера и его любовницы признано порнографией, однако по телевидению кадры транслировались с «цензурой», поэтому у обвиняемой стороны есть шанс оспорить статус ролика.