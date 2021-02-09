Тепло будет бесперебойно поступать в дома украинцев до конца текущего отопительного сезона, сообщает 9 февраля Офис президента Украины

На пороге блэкаута. На Украину идут морозы © РИА Новости, Руслан Шамуков | Перейти в фотобанк Алексей Чернышов, и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко и представители «Нафтогаза».

Свои подписи под документом поставили мэры Житомира Сергей Сухомлин, Киева Виталий Кличко, Одессы Геннадий Труханов, Бучи Анатолий Федорук.

По видеосвязи за процедурой подписания наблюдали мэр Днепра Борис Филатов, городской голова Львова Андрей Садовый и мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

«Очень важно сегодня, что мы достигли компромисса. Независимо от политических взглядов и партийной принадлежности, удалось объединить усилия и правительства, и Офиса президента, и мэров, чтобы достичь общего результата для наших людей», — сказал Филатов.

Правительство пообещало, что теплоснабжающие организации получат отсрочку оплаты за газ и компенсацию разницы между рыночной ценой топлива и ценой, учтенной в тарифах за тепло.

В конце года на фоне морозов и длительного ремонта атомных энергоблоков были сожжены практически все запасы угля на ТЭС. По состоянию на 31 января 2021 года запасы топлива на складах украинских ТЭС с ноября 2020 года уменьшились в 5,7 раза — до 436,8 тысячи тонн. 48% запасов угля сосредоточено только на двух станциях — Луганской и Славянской.