Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе - в Брюсселе ее получили, передает РИА Новости 9 февраля

А Зеленский против. Мир признал «Спутник V» научным прорывом © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Фонд имеет в распоряжении официальное подтверждение от ЕМА о том, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется EMA», — сообщили в РФПИ.

В случае одобрения со стороны Еврокомиссии российская вакцина сможет централизованно поставляться в ЕС.

Ранее стало известно, что недавняя публикация журнала The Lancet об эффективности «Спутника» заставила европейских лидеров заговорить о ее применении на своей территории. Более того, в Минздраве ФРГ заявили, что обмениваются с Россией информацией по вопросам разработки и одобрения вакцины.

В частности, многие страны пересмотрели свое отношение к «Спутнику» из-за перебоев в поставках вакцины Pfizer. Производитель сообщил в середине января, что временно сократит поставки препарата в ЕС в связи с необходимостью нарастить производственные мощности для более широкомасштабного выпуска.