Ранее Агентство по лекарственным средствам (ЕМА) провело для разработчиков «Спутника» научную консультацию, после чего стало возможным подать заявку на регистрацию в ЕС. РФПИ сделал это через десять дней — 29 января.
«Фонд имеет в распоряжении официальное подтверждение от ЕМА о том, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется EMA», — сообщили в РФПИ.
В случае одобрения со стороны Еврокомиссии российская вакцина сможет централизованно поставляться в ЕС.
Ранее стало известно, что недавняя публикация журнала The Lancet об эффективности «Спутника» заставила европейских лидеров заговорить о ее применении на своей территории. Более того, в Минздраве ФРГ заявили, что обмениваются с Россией информацией по вопросам разработки и одобрения вакцины.
В частности, многие страны пересмотрели свое отношение к «Спутнику» из-за перебоев в поставках вакцины Pfizer. Производитель сообщил в середине января, что временно сократит поставки препарата в ЕС в связи с необходимостью нарастить производственные мощности для более широкомасштабного выпуска.