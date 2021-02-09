Соединенные Штаты Америки направят на Украину холодильники для транспортировки и хранения вакцины от COVID-19 Pfizer. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства США на Украине 8 февраля

«В ближайшее время произойдет массовое развертывание вакцин — чрезвычайно сложный, но амбициозный процесс — и я с радостью сообщаю, что Соединенные Штаты предоставят новую поддержку для получения и распределения первых 117 000 доз вакцины Pfizer, которая будет доставлена в Украину в рамках Covax», — сказала временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.

Зеленский прозаседался. Власти Украины хотят «заболтать» опаснейший кризис © president.gov.ua

Она напомнила, что США уже предоставили Украине помощь в размере 48 миллионов долларов только на борьбу с COVID.

Также, отмечается в сообщении, помощь Агентства США по международному развитию USAID позволит заключить контракты с логистической фирмой для помощи Минздраву Украины в получении, хранении и транспортировке первых доз вакцины по всей стране.

Ранее, 8 февраля, на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получила подтверждение поставки 22 млн доз вакцин против COVID-19. При этом 5 февраля в Минздраве сообщили о договоренностях о поставке в страну 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.