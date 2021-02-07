Служба безопасности Украины начала проверять Алёну Березовскую из-за интервью с лидером «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктором Медведчуком, сообщили «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу СБУ

«Информация по данной личности (Березовской) отрабатывается. Соответствующая правовая оценка ее высказываниям и действиям будет вскоре дана», — сообщила пресс-служба СБУ.

Результаты проверки обнародуют отдельно.

Березовская взяла интервью у Медведчука для телеканала RT Россия. В ходе интервью она задала ему вопрос: «Не считаете ли Вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче?».

Сама Березовская подтвердила факт проверки со стороны спецслужбы.

«Вот за это интервью с Медведчуком, СБУ проверяет мои высказывания и действия», — написала она в соцсетях, сопроводив запись ссылкой на интервью с политиком.

Алёна Березовская работала журналисткой в ряде украинских и российских изданий. С 2014 по 2016 год была главным редактором издания Украина.ру.