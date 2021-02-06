Четверть века тому назад, 6 февраля 1996 года, британская арктическая научная станция «Фарадей» превратилась в «Академика Вернадского», сообщает Telegram-канал Украина.ру 6 февраля

«Великобритания безвозмездно передала свою станцию в Антарктиде Украине. 6 февраля британцы убрались оттуда. На следующий день в свои права вступил новый владелец», — говорится в сообщении.

Великая Полярная Украина: Киев завоюет просторы Арктики © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Это не так. Но свое отражение в оформлении станции забавный анекдот нашел. На картинке, как бы, тот самый фунт, за который "Фарадей" стал "Вернадским"», — сказано в публикации.

Кроме всего прочего, украинцам достался от предыдущих хозяев и самый южный на планете бар — помещение для досуга, игры в дартс или бильярд.

Украинцы оборудовали там еще и избирательный участок, чтобы голосовать, если экспедицию во время вахты застанут выборы.