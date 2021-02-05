Полиция Чехии выявила более 7 тысяч мигрантов, которые находились в стране нелегально, больше всего среди них украинцев. Об этом 5 февраля заявил глава полиции Чехии по делам иностранцев Милан Майер, передает Radio Prague International

Чехия: охота на украинских врачей © CC0, Pixabay

По словам Майер, в прошлом году нелегалов прибыло в страну на 25% больше по сравнению с 2019 годом.

В полиции также добавили, что пандемия повлияла на миграцию и в прошлом году количество прибывающих в страну иностранцев существенно снизилось.

После введения жесткого карантина весной 2020 года полиция по делам иностранцев задержала всего одного человека.

Ранее Кабинет министров принял решение о запуске новой программы помощи трудовым мигрантам на развитие собственного бизнеса на Украине.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что вернувшиеся украинские мигранты смогут получить до 150 тысяч гривен (около 370 тысяч рублей).

Однако, согласно данным Национального банка Украины, трудовые мигранты предпочитают оставлять страну и переезжать на постоянное место жительства в другие страны.