Отмечается, что на втором и третьем месте оказались граждане Молдавии и Грузии.
По словам Майер, в прошлом году нелегалов прибыло в страну на 25% больше по сравнению с 2019 годом.
В полиции также добавили, что пандемия повлияла на миграцию и в прошлом году количество прибывающих в страну иностранцев существенно снизилось.
После введения жесткого карантина весной 2020 года полиция по делам иностранцев задержала всего одного человека.
Ранее Кабинет министров принял решение о запуске новой программы помощи трудовым мигрантам на развитие собственного бизнеса на Украине.
Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что вернувшиеся украинские мигранты смогут получить до 150 тысяч гривен (около 370 тысяч рублей).
Однако, согласно данным Национального банка Украины, трудовые мигранты предпочитают оставлять страну и переезжать на постоянное место жительства в другие страны.