Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества. Об этом 4 февраля сообщил телеканал «Беларусь-1»

Рада запретит импорт электричества из РФ и Белоруссии © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Поводом для этого стали аварии, которые произошли на двух украинских электростанциях, а также «критическая ситуация с обеспеченностью электростанций углем». За зиму запасы угля на Украине сократились впятеро и сейчас составляют полмиллиона тонн.

Пока стороны договорились о поставках от «Белэнерго» 500 мегаватт.

Отключение энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС произошло 2 и 3 февраля, в связи с чем в центральных регионах Украины возник ощутимый дефицит электроэнергии. Решить проблему внутренними ресурсами оказалось невозможным.

В декабре 2019 года на Украине приняли законопроект, который вносит изменения в закон «О рынке электрической энергии». Он, в частности, предусматривает запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. По словам заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталия Шубина, страна в течение трех будущих лет будет готова присоединиться к энергетической системе Европы и от России зависеть уже не будет.

В начале недели сообщалось, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Мощность поставок составляет 200 мегаватт-час.