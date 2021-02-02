Четвертый президент Украины Виктор Янукович обратился в Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований с просьбой допросить его на территории РФ по делам Майдана, говорится в сообщении его адвокатов, поступившем в редакцию Украина.ру 2 февраля

«После распространения на прошлой неделе Государственным бюро расследований в СМИ новой "порции" неправдивой информации о якобы вручении четвертому президенту Украины Виктору Януковичу нового подозрения в государственной измене он снова обратился в ОГП с просьбой приехать к нему в Российскую Федерацию, где он ранее получил временное убежище», — сообщил адвокат Виталий Сердюк.

Никакой фантазии. Януковичу предъявили новую госизмену © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

Однако украинская прокуратура уже на протяжении 7 лет с момента трагических событий на Майдане игнорирует приглашения Януковича и не ведет расследования преступлений того периода должным образом, указывают адвокаты.

«Реальные убийцы как правоохранителей, так и представителей Майдана не наказаны, преступления не раскрыты», — подчеркнул Сердюк.

Виктор Янукович в очередной раз готов ко встрече и максимальному сотрудничеству со следствием для установления и наказания виновников преступлений 2014 года, добавил юрист.