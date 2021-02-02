«После распространения на прошлой неделе Государственным бюро расследований в СМИ новой "порции" неправдивой информации о якобы вручении четвертому президенту Украины Виктору Януковичу нового подозрения в государственной измене он снова обратился в ОГП с просьбой приехать к нему в Российскую Федерацию, где он ранее получил временное убежище», — сообщил адвокат Виталий Сердюк.
Он напомнил, что место пребывания Януковича давно известно правоохранительным органам, адрес подтвержден Генеральной прокуратурой РФ.
Однако украинская прокуратура уже на протяжении 7 лет с момента трагических событий на Майдане игнорирует приглашения Януковича и не ведет расследования преступлений того периода должным образом, указывают адвокаты.
«Реальные убийцы как правоохранителей, так и представителей Майдана не наказаны, преступления не раскрыты», — подчеркнул Сердюк.
Виктор Янукович в очередной раз готов ко встрече и максимальному сотрудничеству со следствием для установления и наказания виновников преступлений 2014 года, добавил юрист.