Внимательные пользователи сети обратили внимание на одну деталь в новом ролике спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова, который он разместил у себя в соцсетях 1 февраля

В ролике под музыку Разумков без охраны едет в парламент ранним утром. На черной иномарке представительского класса спикер подъезжает к Раде и заходит во внутренний двор. Перед зданием Разумков останавливается, поправляет полу пальто, акцентируя внимание на шелковом шарфе. Затем заходит в Раду и поднимается в свой кабинет.

Далее Разумков демонстративно подписывает законопроекты и, переговорив с кем-то по телефону, идет в зал заседаний и занимает привычное место в президиуме в пустом зале.

«Добрый день. Начинаем работать!» — улыбаясь, говорит Разумков в камеру.

На этом видео заканчивается.

Примечательно, что в кабинете Разумкова установлены напольные часы ОЧЗ — Орловского часового завода «Янтарь». Предприятие было основано в 1952 году. В 2004 году завод был закрыт, производство часов прекращено.