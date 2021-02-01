Русскоязычное население Украины не более чем резиденты без права голоса. Такое мнение высказал лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка, сообщило агентство РИА Новости 31 января

«Люди, которые в Украине живут в русскоязычном пространстве, они просто резиденты Украины. Они не украинцы, но резиденты Украины. Ну я себе так придумал», — высказался Скрипка.

«Это плохо закончится»: соцсети о языковой войне на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

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Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» парламент Украины принял в апреле 2019 года.

В субботу, 16 января 2021 года в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающая поставщиков услуг обслуживать потребителей исключительно на украинском языке.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что принятие Киевом закона, притесняющего русский язык, — продолжение русофобских действий местных политиков, управляемых из США.

Столкновения на фоне языка на Украине — уже привычная часть жизни. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а экс-депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев.