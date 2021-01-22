Писательница и радикальная защитница украинского языка Лариса Ницой похвалила свою соотечественницу певицу Олю Полякову за ее позицию относительно нового закона, об этом Ницой на днях написала в своем Facebook

Ранее в сториз Instagram Полякова заявила, что одобряет закон, в рамках которого вся сфера обслуживания должна будет разговаривать с клиентами на украинском. Певица уточнила, что родной язык нужен, чтобы почувствовать себя украинцем.

«Люди добрые, а вы видели, чтобы во Франции говорили на итальянском, а в Италии — на французском? Может, сейчас это кого-то и раздражает, но в будущем наши дети будут говорить на украинском, и это прекрасно. А на каком? Почему мы в нашей стране разговариваем на чужом языке?» — спросила Полякова, которая большую часть времени говорит на русском языке.

Ранее Олю Полякову пристыдили за несоблюдение закона о языке, который она яро поддерживала.

Киевская блогерша, признавшаяся в любви к РФ, передумала © di.rubens/Инстаграм

«Браво, Оля Полякова, а теперь еще и спойте свои "Шлепки" и все остальное на украинском — и это будет бомбово», — написала писательница.

«Но все ее видосики только на русском. Все песни поет на русском. Надо показывать пример», «Это она хочет вернуть тех сторонников ее творчества, которые отшатнулись от нее, когда она уехала петь с Киркоровым?!», «А еще, если бы это были не только слова, но и действия..!» — написали подписчики Ницой.

В субботу, 16 января, на Украине вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающая поставщиков услуг обслуживать потребителей исключительно на украинском языке.

За соблюдением закона следят патрули националистически настроенных активистов, требующих от персонала украинских супермаркетов разговаривать с посетителями только на украинском.