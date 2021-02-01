Госкомитет телерадиовещания Украины запретил ввозить из России книгу Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», а также детективные романы Бориса Акунина (Григория Чхартишвили). Об этом начальник управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Гостелерадио Сергей Олийнык сообщил на днях в интервью Укринформу

Российские книги не попали на Украину из-за обложек © flickr.com, Abhi Sharma

«В серии детективов про Эраста Фандорина российский силовик предстает не в образе кровавого опричника, а истинного аристократа ХІХ века. А все описанные события происходили в то время, когда Московия вырезала черкесский народ», — отметил Олийнык, перечисляя причины запрета на ввоз в Украину книг Акунина.

Кроме того, был запрещен и знаменитый роман «Мастер и Маргарита», а точнее конкретное его издание, в предисловии которого речь идет о «представителях российского кино, которые за публичную поддержку военной интервенции внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности».

Также Олийнык рассказал, что одну детскую книгу запретили из-за изображения российского флага на искусственном спутнике Земли, а книгу «Чему я могу научиться у Анны Ахматовой» не разрешили ввозить из-за того, что авторы называют Октябрьскую революцию «одним из величайших событий в истории России» и иллюстрируют ее портретами Владимира Ленина и красными флагами.

С 2017 года на Украине действует закон «Об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского характера», подразумевающий запрет на свободный ввоз книг из России: для этого нужно получать специальные разрешения.