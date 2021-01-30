Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны по вводу санкций против двух компаний, зарегистрированных в Молдавии и в Португалии. Соответствующий указ 29 января обнародовали на официальном сайте офиса главы государства

Назван список китайских компаний, попавших под украинские санкции © kit.ai

В дополнении к документу отмечено, что ограничения вводятся против компаний JET4U S.R.L. и JET4U LDA, которые зарегистрированы в Молдавии и в Португалии.

Санкции будут действовать до «окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией Крымского полуострова».

Этим же указом Зеленский ввел в действие решение о введении санкций против граждан КНР Ду Тао и Чен Хойшена и компании Twinstar Holdings S.A., зарегистрированной в Белизе.

После государственного переворота на Украине в 2014 году власти полуострова провели референдум, на котором подавляющее большинство крымчан высказалось за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией.