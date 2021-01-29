Соответствующее поручение Зеленский дал Кабинету министров и Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). По его словам, весной все газоснабжающие компании должны представить годовой план.
«Там должна быть выгодная фиксированная цена на весь год. Чтобы наши люди смогли планировать свой бюджет, видели цену и знали, что никто не вправе ее неожиданно задирать. Вообще вопрос тарифов должен быть проанализирован и решен комплексно. По моему поручению правительство и НКРЭКУ занимаются сейчас этим», — заявил Зеленский.
Ранее в НКРЭКУ заявили, что на рынке наблюдается снижение цен на природный газ, которое может продолжиться весной. Также сообщалось, что накануне Рада рекомендовала Кабмину установить льготный тариф на свет до 100 кВт.
Тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%. Начиная с 1 июля тарифы должны были пойти вверх — до 2,73 гривны (7,14 рубля).
Зеленский распорядился снизить тарифы на газ для населения в условиях пандемии коронавируса. Кабмин принял решение, что газ будет по 6,99 грн (около 18 рублей) за кубометр на период карантина или до конца отопительного сезона.