Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос тарифов должен быть решен комплексно. Видеообращение главы государства было обнародовано 29 января в Facebook

Соответствующее поручение Зеленский дал Кабинету министров и Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). По его словам, весной все газоснабжающие компании должны представить годовой план.

«Там должна быть выгодная фиксированная цена на весь год. Чтобы наши люди смогли планировать свой бюджет, видели цену и знали, что никто не вправе ее неожиданно задирать. Вообще вопрос тарифов должен быть проанализирован и решен комплексно. По моему поручению правительство и НКРЭКУ занимаются сейчас этим», — заявил Зеленский.

Руслан Бортник: Рост тарифов разочаровал украинцев в Зеленском © Facebook, Ruslan Bortnik

Тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%. Начиная с 1 июля тарифы должны были пойти вверх — до 2,73 гривны (7,14 рубля).

Зеленский распорядился снизить тарифы на газ для населения в условиях пандемии коронавируса. Кабмин принял решение, что газ будет по 6,99 грн (около 18 рублей) за кубометр на период карантина или до конца отопительного сезона.