Государственное бюро расследований (ГБР) 28 января предъявило обвинение бывшему президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене в связи с подписанием в 2010 году с Россией так называемых Харьковских соглашений

Дело Майдана: Янукович сделал неожиданное предложение © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

В апреле 2010 года Украина и Россия подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота России. В рамках этих документов, пребывание флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров.

Как считает следствие, документы нанесли вред суверенитету и территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также государственной и экономической безопасности страны.

В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был «политическим заказом». Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, приговор вступил в силу. После этого защита экс-президента подала кассацию. Верховный суд Украины назначил на 15 марта рассмотрение жалобы защиты Януковича на решения судов первой и апелляционной инстанции.