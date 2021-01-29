Режим, построенный президентом Белоруссии Александром Лукашенко, требует постоянного и нарастающего привлечения внешнего ресурса. Об этом в прямом эфире на Youtube-канале Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

Нужда заставила: Санкции ЕС не мешают Европе работать с Лукашенко © Александр Младенов/Aero

Геополитическая ситуация изменилась, такая политика перестала устраивать Россию, и ручеек неограниченной финансовой поддержки стал пересыхать.

«Возможность выполнять социальные обязательства перед белорусским народом у Лукашенко стала исчезать. Отсюда его истерики, попытки развернуться на Запад и рассказы о многовекторности», — объяснил Ростислав Ищенко.

Полностью выпуск программы можно посмотреть здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.