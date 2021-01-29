«Длительное время Лукашенко добивался привлечения этого ресурса за счет так называемой политики улыбок, когда он ничего, кроме заявлений о дружбе и декларативных заявлений, не делал. Но в 90-е годы Россию и это устраивало», — сказал эксперт.
Геополитическая ситуация изменилась, такая политика перестала устраивать Россию, и ручеек неограниченной финансовой поддержки стал пересыхать.
«Возможность выполнять социальные обязательства перед белорусским народом у Лукашенко стала исчезать. Отсюда его истерики, попытки развернуться на Запад и рассказы о многовекторности», — объяснил Ростислав Ищенко.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.