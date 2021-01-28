«Мама, забери меня», «Невероятно огромные и привлекательные формы», «С такой о любой работе можно забыть», — прокомментировали снимок подписчики.
Модель Инна Горячковская ростом 165 сантиметров, при этом обладает пышными формами: обхват груди и бедер — по 130 сантиметров, талии — 110.
Размер груди у девушки 15, и она утверждает, что бюст у нее абсолютно натуральный, к которому ни разу не прикасался скальпель хирурга.
Это значит, что обладательница не менее крупного бюста украинка Мила Кузнецова, последние замеры объемов которой также подтвердили 15 размер, больше не одинока в своей особенности.
По крайней мере, теперь девушки могут помочь друг другу адресами магазинов, где продаются подходящие для них бюстгальтеры.