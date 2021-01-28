Модель плюс-сайз и Мисс Украина 2019 года Инна Горячковская с 15 размером груди продемонстрировала свое рабочее место. Бюст девушки при этом практически касается ее офисного стола, написала Politeka 28 января

«Мама, забери меня», «Невероятно огромные и привлекательные формы», «С такой о любой работе можно забыть», — прокомментировали снимок подписчики.

Модель Инна Горячковская ростом 165 сантиметров, при этом обладает пышными формами: обхват груди и бедер — по 130 сантиметров, талии — 110.

Размер груди у девушки 15, и она утверждает, что бюст у нее абсолютно натуральный, к которому ни разу не прикасался скальпель хирурга.

Это значит, что обладательница не менее крупного бюста украинка Мила Кузнецова, последние замеры объемов которой также подтвердили 15 размер, больше не одинока в своей особенности.

По крайней мере, теперь девушки могут помочь друг другу адресами магазинов, где продаются подходящие для них бюстгальтеры.