И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко, которого Рада во второй раз отказалась сделать министром, заявил, что обсудит с премьером Денисом Шмыгалем возможность внесения кандидатуры на рассмотрение депутатов еще раз. Об этом 28 января он рассказал в комментарии украинскому порталу «Вести»

Витренко отметил, что он не расстроен решением парламентариев. На вопрос о том, будет ли третья попытка стать министром, он ответил, что не знает, но обсудит этот вопрос с премьером Денисом Шмыгалем.

«Я опять не расстроен и всегда спокоен… С премьер-министром это обсуждаю. Я буду с ним говорить, и мы решим», — заявил он.

Спорный Витренко. Что не так с сыном «конотопской ведьмы» © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

В четверг Рада снова не назначила Витренко на должность первого вице-премьера, министра энергетики страны.

За соответствующее решение проголосовало 204 депутата. Для назначения было необходимо 226 голосов.

17 декабря 2020 года Рада провалила назначение Витренко министром энергетики. В парламенте не хватило 40 голосов.