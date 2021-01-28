Витренко отметил, что он не расстроен решением парламентариев. На вопрос о том, будет ли третья попытка стать министром, он ответил, что не знает, но обсудит этот вопрос с премьером Денисом Шмыгалем.
«Я опять не расстроен и всегда спокоен… С премьер-министром это обсуждаю. Я буду с ним говорить, и мы решим», — заявил он.
По словам Витренко, приставка и.о. не дает ему возможность принять ряд важных решений.
В четверг Рада снова не назначила Витренко на должность первого вице-премьера, министра энергетики страны.
За соответствующее решение проголосовало 204 депутата. Для назначения было необходимо 226 голосов.
17 декабря 2020 года Рада провалила назначение Витренко министром энергетики. В парламенте не хватило 40 голосов.