Обвиняемый в убийстве украинского журналиста Олеся Бузины украинский националист и член ультраправой организации С14 Андрей Медведько открыл кофейню в Ирпене Киевской области, где пропагандируют национализм. Об этом 28 января сообщает интернет-издание «Страна»

«Кафе под названием Ukrainian Military Coffee появилось на площади Шевченко. На его логотипе изображен в профиль солдат в каске, по конфигурации напоминающей те, которые носили солдаты нацистской Германии во время Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

Убийство Олеся Бузины. Преступление без наказания © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

В интервью агентству Медведько заявил, что ему интересно не столько варить и продавать кофе, сколько «популяризировать ветеранское дело, позитивный образ ветерана, показывать, что ветераны могут открывать бизнес».

Олесь Бузина был застрелен в Киеве у своего дома в апреле 2015 года. По версии следствия, это могло произойти из-за профессиональной деятельности писателя и его политических взглядов.

В 2015 году в МВД Украины сообщали, что по делу Бузины задержаны три неонациста из группировки С14: Андрей Медведько, Денис Полищук, а имя третьего так и не было раскрыто. Позже следствие называло лишь двух подозреваемых.

Следствие по данному делу не завершено до сих пор, при этом один из предполагаемых убийц — Медведько — вошел в общественный совет при Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).