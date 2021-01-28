«Кафе под названием Ukrainian Military Coffee появилось на площади Шевченко. На его логотипе изображен в профиль солдат в каске, по конфигурации напоминающей те, которые носили солдаты нацистской Германии во время Второй мировой войны», — говорится в сообщении.
Участники боевых действий в кофейне получают скидку 50%. Отмечается, что это уже второе кафе обвиняемого в убийстве Бузины. Первое он открыл в центре Киева — на Малой Житомирской, 4.
В интервью агентству Медведько заявил, что ему интересно не столько варить и продавать кофе, сколько «популяризировать ветеранское дело, позитивный образ ветерана, показывать, что ветераны могут открывать бизнес».
Олесь Бузина был застрелен в Киеве у своего дома в апреле 2015 года. По версии следствия, это могло произойти из-за профессиональной деятельности писателя и его политических взглядов.
В 2015 году в МВД Украины сообщали, что по делу Бузины задержаны три неонациста из группировки С14: Андрей Медведько, Денис Полищук, а имя третьего так и не было раскрыто. Позже следствие называло лишь двух подозреваемых.
Следствие по данному делу не завершено до сих пор, при этом один из предполагаемых убийц — Медведько — вошел в общественный совет при Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).