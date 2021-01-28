«В этом году принято решение о демилитаризации корабля, снятии полностью всего вооружения. А после этого, возможно, будет принято решение о его продаже, а нет, то утилизации», — сказал Уруский.
Он назвал крейсер «Украина» «переходящим знаменем» от правительства к правительству и добавил, что корабль «не может вообще быть введен в состав ВМС», а также «мешает заводу, занимая место».
Крейсер «Украина» был спущен на воду 29 лет назад, однако так и не был достроен. Финансирование его строительства прекратилось после того, как Украина стала независимой.
Следует отметить, что данный тип боевого корабля остается более чем актуальным — три крейсера этого же проекта состоят на вооружении ВМС РФ, один из них — флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер «Москва».
Тем не менее украинские власти давно пытаются отправить его на металлолом, называя ненужным и устаревшим.
Тратить деньги на его достройку они не желали, однако за время независимости на его содержание у причала уже потрачено порядка $29 млн.