Достроенный на 95% ракетный крейсер «Украина» будет продан или утилизирован, уже принято решение о демонтаже установленных на нем вооружений, сказал вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью газете «День»

«В этом году принято решение о демилитаризации корабля, снятии полностью всего вооружения. А после этого, возможно, будет принято решение о его продаже, а нет, то утилизации», — сказал Уруский.

Он назвал крейсер «Украина» «переходящим знаменем» от правительства к правительству и добавил, что корабль «не может вообще быть введен в состав ВМС», а также «мешает заводу, занимая место».

Крейсер «Украина» был спущен на воду 29 лет назад, однако так и не был достроен. Финансирование его строительства прекратилось после того, как Украина стала независимой.

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Тем не менее украинские власти давно пытаются отправить его на металлолом, называя ненужным и устаревшим.

Тратить деньги на его достройку они не желали, однако за время независимости на его содержание у причала уже потрачено порядка $29 млн.