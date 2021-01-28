К началу 2021 года более половины граждан Украины проживали за чертой бедности. Об этом 27 января заявила руководитель киевского Института демографии и социальных исследований имени Птухи академик Элла Либанова, передает Liga.net

Более чем 9 млн украинцев грозит бедность из-за COVID-19 - ООН © Украина.ру

По ее словам, под эти параметры в настоящий момент попадает 51% граждан страны. Эксперт подчеркнула, что эта доля будет только возрастать из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

«В Украине более 90% бедных семей имеют в своем составе работающих, а двое работающих родителей не в состоянии полностью обеспечить двух детей даже по низким украинским стандартам потребления», — сказала Либанова.

Она отметила, что такая ситуация напрямую влияет на демографию, из-за чего к 2050 году население страны может сократиться до 29-30 миллионов человек.