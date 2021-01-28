Она назвала характерные признаки бедных украинских слоев населения: такие люди не имеют высшего образования, работают неполный день или месяц, а их зарплата граничит с МРОТ (6 тысяч гривен или 16 тысяч рублей).
По ее словам, под эти параметры в настоящий момент попадает 51% граждан страны. Эксперт подчеркнула, что эта доля будет только возрастать из-за продолжающейся пандемии коронавируса.
«В Украине более 90% бедных семей имеют в своем составе работающих, а двое работающих родителей не в состоянии полностью обеспечить двух детей даже по низким украинским стандартам потребления», — сказала Либанова.
Она отметила, что такая ситуация напрямую влияет на демографию, из-за чего к 2050 году население страны может сократиться до 29-30 миллионов человек.