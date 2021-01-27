Украинская так называемая прокуратура Автономной республики Крым и Севастополя запросила от украинского бюро Интерпола объявить в розыск самолеты, которые летали в Крым после 2014 года. Об этом пресс-служба прокуратуры сообщила 27 января в Facebook

«Прокуратура автономии обратилась к #Укрбюро #Интерпола для внесения 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска. С целью выполнения арестов в иностранные государства также направлены запросы о международной правовой помощи», — говорится в сообщении.

Арест российских самолетов может дорого обойтись Украине © РИА Новости, Александр Полегенько | Перейти в фотобанк

Всего ведомство установило около 500 самолетов-«нарушителей» и «арестовало» из них 190 самолетов российских авиакомпаний.

С марта 2014 года Украина заявила о закрытии воздушного пространства над Крымом.

Украинская сторона утверждает, что Крым «оккупирован» Россией и авиакомпании, выполняя перевозки на полуостров, нарушают международные правила.

После государственного переворота на Украине в 2014 году власти полуострова провели референдум, на котором подавляющее большинство крымчан высказалось за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией.