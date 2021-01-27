В опубликованном на сайте вуза документе за подписью главы первичной профсоюзной организации работников НПУ имени М.П. Драгоманова Ивана Горбачука слова преподавательницы назвали недопустимыми и неприемлемыми высказываниями против украинского языка, украинских граждан и украинского государства.
«Несмотря на остроту вопроса, значительный общественный резонанс и вред имиджу заведения, университет будет действовать в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.
Ранее Бильченко назвала новый украинский языковой закон, запрещающий продавцам и официантам говорить по-русски, «опухшим лимфоузлом в больном теле».
Кроме того, украинские неонацисты угрожали ей за то, что она рассказывает на своих лекциях о неонацизме в Украине и выступает на телеканалах ДНР и ЛНР.
Некоторые студенты и преподаватели университета неоднократно строчили доносы на Бильченко и требовали ее увольнения, однако руководство вуза не обращало на них внимания до тех пор, пока неонацист-убийца Сергей Стерненко не упомянул ее в одном из своих видеороликов.
Напомним, Стерненко в Одессе убил человека ударом ножа в спину и заявил о самозащите.
Дело против него сначала расследовалось в Одессе, однако вскоре под давлением режима Порошенко его передали в Киев, после чего следствие остановилось.
Стерненко свободно разгуливает на свободе, оставаясь безнаказанным, и запугивает несогласных с режимом.