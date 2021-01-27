На YouTube-канале «Страна.ua» 26 января появился ролик, на кадрах которого можно увидеть особняк украинской певицы Софии Ротару и территорию вокруг дома, как живет известная «Хуторянка» посмотрели 2 тысячи человек за первые минуты появления видео в сети

Умер врач, поставивший голос Ротару, Розенбауму и Вакарчуку © lorlife.kiev.ua

Особняк представителям СМИ удалось снять воздуха. На кадрах видно само строение, участок, утопающий в зелени сосен и елей и припаркованный рядом с домом белый автомобиль Range Rover.

Ранее стало известно о тому, что Ротару выставила на продажу свой отель в Крыму за сумму, сопоставимую с бюджетом небольшого города.

По информации издания, особняк площадью 1412 квадратных метра Ротару приобрела 15 лет назад. С тех пор постройка сильно изменилась: деревянный сруб оброс кирпичом, территорию привели в порядок.