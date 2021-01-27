Издание сообщило, что журналисты съездили в элитный поселок Козин в Киевской области, недалеко от которого и находится дом певицы.
Особняк представителям СМИ удалось снять воздуха. На кадрах видно само строение, участок, утопающий в зелени сосен и елей и припаркованный рядом с домом белый автомобиль Range Rover.
Ранее стало известно о тому, что Ротару выставила на продажу свой отель в Крыму за сумму, сопоставимую с бюджетом небольшого города.
По информации издания, особняк площадью 1412 квадратных метра Ротару приобрела 15 лет назад. С тех пор постройка сильно изменилась: деревянный сруб оброс кирпичом, территорию привели в порядок.