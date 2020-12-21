Бюджет небольшого города: стало известно, за сколько Ротару выставила свой отель в Крыму

Ранее появилась информация о том, что украинская певица София Ротару продает свою недвижимость в Крыму, в том числе отель Villa Sofia, расположенный в самом центре знаменитой ялтинской набережной за скульптурой «Дама с собачкой». Журнал Starhit 21 декабря опубликовал цену элитной недвижимости

СМИ сообщают, что продать свое имущество на полуострове певица решила из-за сложного материального положения, связанного с отменой концертов в карантин.

Риелторы показали недвижимость в Крыму, которую Ротару собирается продать – СМИ © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

По слухам, в нем отдыхал бывший президент Украины Виктор Ющенко. Ему приписывают помощь Ротару в приобретении участка под зданием, где раньше находились Купальни Роффе, которые в 1996 году были признаны памятником архитектуры. Ялтинцы рассказывали, что изначально Ротару обещала построить на этом месте Дом творчества для детей.

Журнал Starhit опубликовал сумму, за которую Ротару хочет продать гостиницу, — 25 миллионов евро, в переводе на рубли это 2 миллиарда 285 миллионов.

Известно, что отель не выставлен в открытую продажу, его предлагают тем, кто имеет достаточно средств, чтобы приобрети подобную недвижимость.