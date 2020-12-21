Бюджет небольшого города: стало известно, за сколько Ротару выставила свой отель в Крыму

СМИ сообщают, что продать свое имущество на полуострове певица решила из-за сложного материального положения, связанного с отменой концертов в карантин.
По словам местных жителей, в ноябре прошлого года гостиница Villa Sofia закрылась на реновацию, но из-за пандемии так и не открылась, телефоны отеля выключены.
По слухам, в нем отдыхал бывший президент Украины Виктор Ющенко. Ему приписывают помощь Ротару в приобретении участка под зданием, где раньше находились Купальни Роффе, которые в 1996 году были признаны памятником архитектуры. Ялтинцы рассказывали, что изначально Ротару обещала построить на этом месте Дом творчества для детей.
Журнал Starhit опубликовал сумму, за которую Ротару хочет продать гостиницу, — 25 миллионов евро, в переводе на рубли это 2 миллиарда 285 миллионов.
Известно, что отель не выставлен в открытую продажу, его предлагают тем, кто имеет достаточно средств, чтобы приобрети подобную недвижимость.