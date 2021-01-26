Окружной административный суд Киева запретил Киевской городской госадминистрации отмечать годовщины дней рождений ряда полковников УПА, писателей, политиков и журналистов. Об этом 26 января экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов сообщил в Facebook

Запрет касается празднования памятных дат и юбилеев полковника армии Украинского государства Ивана Полтавца-Остряницы, полковника Украинской повстанческой армии Василия Левковича, полковников УПА* Василия Сидора и Василия Галасы, а также председателя Провода Организации украинских националистов Андрея Мельника.

Судьба «Азова» и будущее Зеленского: как украинские националисты вмешались в политику США © РИА Новости, Оксана Джадан | Перейти в фотобанк Уласа Самчука, писателя и политика Юрия Липы, а также украинского ученого и редактора Энциклопедии украиноведения Владимира Кубийовича.

В иске Портнов отметил, что Юрий Липа, по его данным, известен своими антисемитскими высказываниями и призывами, а среди прочих упомянутых деятелей есть и те, которые «тесно сотрудничали с немецкими нацистами».

Портнов сослался на закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики.

9 апреля 2015 года Рада приняла проект закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики». Экс-президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон 15 мая. Тогда же он вступил в силу.

*Организация с таким названием запрещена в Российской Федерации.