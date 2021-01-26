Украинская банкнота в 200 гривен, выпущенная в 2020 году, стала номинантом ежегодного международного конкурса «Банкнота года», который организует Международное общество банкнот (IBNS). Об этом 25 января сообщила пресс-служба Музея денег Нацбанка

«Банкнота 200 гривен четвертого поколения — среди номинантов ежегодного международного конкурса "Банкнота года", который организует Международное общество банкнот (IBNS)», — сообщили в Нацбанке.

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На аверсе банкноты по центру — портрет Леси Украинки, раньше он был размещен справа. На реверсе — въездная башня Луцкого замка, старейшее сооружение города. Возле нее ясень, под которым, по легенде, любила отдыхать и писать стихи Леся Украинка, которая провела детство в Луцке.

Банкнота была введена в обращение в день рождения писательницы, 25 февраля 2020 года.

Помимо нее, на победу претендуют еще 15 банкнот разных стран мира, выпущенные в 2020 году. Срок подачи заявок на конкурс истекает 31 января 2021 года.