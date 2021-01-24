Апелляционный суд присяжных Милана в решении об оправдании боевика добробата Виталия Маркива указал на отсутствие доказательств его причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Рокелли и русского переводчика Андрея Миронова в Донбассе в 2014 году, однако подтвердил ответственность украинских войск за атаку на журналистов

Об этом сообщило «Радио Свобода» со ссылкой на мотивационную часть вердикта суда. Как отмечается, судьи второй инстанции подтвердили выводы коллег первой инстанции об умышленном и целенаправленном нападении на группу иностранных репортеров со стороны украинских сил, расположенных на горе Карачун близ Славянска.

Итальянский суд второй инстанции признал, что командование Вооруженных сил Украины выдало неправомерный приказ своим подчиненным и нарушило международную конвенцию о защите гражданских на войне.

«Атака на Миронова, [Уильяма] Ругелона (французского репортера, выжившего во время атаки украинских вооруженных формирований — ред.) и Роккелли состоялась при отсутствии каких-либо провокации или наступления с их стороны и со стороны пророссийских сил», — говорится в постановлении суда.

Освобождение нацгвардейца Маркива в Италии: болезненное прощание с иллюзиями © REUTERS, Gleb Garanich Уильяма Ругелона и таксиста Евгения Кошмана, а также показаниях всех итальянских журналистов, выступавших на процессе в Павии от обвинения. Их судьи признали правдивыми.

В то же время показания от стороны защиты ㅡ пяти командиров Национальной гвардии и четырех военнослужащих ㅡ признали недостоверными и непригодными для воспроизведения фактов. По мнению присяжных, украинских военных стоило заслушать в качестве подозреваемых, а не свидетелей.

Кроме этого, суд отклонил просьбу защиты приобщить новые доказательства в стадии апелляции и назвал это «ненужным, запоздалым и неуместным» для реконструкции фактов.