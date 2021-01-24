Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин углядел в фильме оппозиционера Алексея Навального о «дворце», якобы принадлежащем президенту России Владимиру Путину, признаки того, что часть российских элит ведет скрытую игру против своего лидера. Об этом сообщает телеканал «Украина 24» 24 января

«В этом фильме меня удивило, как это все снималось. Похоже, что это съемка с дрона. А если это так, то кто ее сливает? Ну, нельзя же представить, что в России вокруг резиденции Путина так просто дроны летают. Так что, я думаю, часть российских элит начинают играть в другую игру. В истории России боярские заговоры многое значили. Поэтому Путину нужно смотреть и внутри. То есть давление на него растет не только извне, но и изнутри», — цитирует канал Климкина.

Как «отравление» Навального разорит Украину и позволит в Европе освоить 1 триллион евро © AP, Jens Meyer Алексей Навальный опубликовал видео, в котором рассказал о «дворце» в Геленджике, который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что информация из фильма не соответствует действительности, назвав его «качественной клюквой».