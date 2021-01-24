«В этом фильме меня удивило, как это все снималось. Похоже, что это съемка с дрона. А если это так, то кто ее сливает? Ну, нельзя же представить, что в России вокруг резиденции Путина так просто дроны летают. Так что, я думаю, часть российских элит начинают играть в другую игру. В истории России боярские заговоры многое значили. Поэтому Путину нужно смотреть и внутри. То есть давление на него растет не только извне, но и изнутри», — цитирует канал Климкина.
Ранее блогер Алексей Навальный опубликовал видео, в котором рассказал о «дворце» в Геленджике, который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что информация из фильма не соответствует действительности, назвав его «качественной клюквой».