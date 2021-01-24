Россия не может использовать финансовые вливания в Белоруссию для усиления своего политического влияния, поскольку белорусская власть воспринимает их как должное. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: При Байдене США ударят по ближайшему окружению России © Владимир Трефилов

Этот иждевенческий подход проявляется еще и в том, отметил политолог, что президент Белоруссии Александр Лукашенко снова требует от Москвы финансовой поддержки, а оппозиция требует от России убрать Лукашенко.

«Когда ко мне приезжают гости из Минска, то сразу начинаются обвинения, что мы поддерживаем Лукашенко и даем ему деньги. Я говорю: «Друзья мои. Мы даем деньги стране. Да, у него 17 резиденций и авиапарк с золотыми унитазами. Но кому тогда давать эти деньги?» Они говорят: «Нам». «А вы кто такие? Пойдите и заберите у него эти деньги»». — указал Суздальцев.

Он добавил, что когда Россия закупает белорусское молоко, она сознательно уничтожает целый пласт нашего сельского хозяйства, которое занимается молочной промышленностью, и в экономическом плане от сотрудничества с Минском Москва ничего не получает.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.