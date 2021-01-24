Эксперт отметил, что Москва оказала бы протестующим поддержку, если бы они доказали победу оппозиционного кандидата, но этого сделано не было.
«Для этого недостаточно просто ходить по кругу с сердечками, чтобы вас лупил ОМОН. Но если вы возьмете власть, вас поддержат. Даже если к власти придет Тихановская, Москва ее признает, потому что надо будет с кем-то беседовать. Потому что там есть наш транзит и наши военно-стратегические интересы», — пояснил Суздальцев.
Более того, подчеркнул политолог, оппоненты режима не появлялись в Москве, не пытались наладить контакт с российским руководством, а теперь требуют от России убрать Лукашенко, не учитывая, что Россия им ничем не обязана.
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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.