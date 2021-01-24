Протестующие против Александра Лукашенко белорусы обижены на Москву. Они считали фальсификации на выборах настолько откровенными, что Россия обязательно их поддержит, но этого не случилось. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: При Байдене США ударят по ближайшему окружению России © Владимир Трефилов

«Для этого недостаточно просто ходить по кругу с сердечками, чтобы вас лупил ОМОН. Но если вы возьмете власть, вас поддержат. Даже если к власти придет Тихановская, Москва ее признает, потому что надо будет с кем-то беседовать. Потому что там есть наш транзит и наши военно-стратегические интересы», — пояснил Суздальцев.

Более того, подчеркнул политолог, оппоненты режима не появлялись в Москве, не пытались наладить контакт с российским руководством, а теперь требуют от России убрать Лукашенко, не учитывая, что Россия им ничем не обязана.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.