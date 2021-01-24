Украинские власти пренебрегают здоровьем своих граждан и не дают им доступ к российской вакцине по политическим причинам. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев

Как отметил Золотарев, для Киева вопрос здоровья людей оказался окружен политическими страшилками на уровне «будешь вакцинироваться российской вакциной — москалем станешь».

«Тут чисто политическая подоплека. В российском «Спутник V» усмотрели soft power — мягкую силу, и это, дескать, нанесет политический ущерб», — сказал политолог.

Украина провалила экзамен на европейскость. Заплатит жизнями людей © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

По его мнению, в ближайшее время глава Минздрава Степанов окажется козлом отпущения из-за того, что вопрос с вакцинами до сих пор не сдвинулся с мертвой точки.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в интервью, что «Спутник V» на украинском рынке не появится «ни при каких обстоятельствах», даже если препарат одобрит ВОЗ.

Производство российской вакцины налажено в Китае, Индии, Южной Корее и Бразилии. В Венгрии официально разрешено применение вакцины «Спутник V». Кроме того, канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразила готовность к сотрудничеству по российской вакцине.