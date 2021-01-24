Как отметил Золотарев, для Киева вопрос здоровья людей оказался окружен политическими страшилками на уровне «будешь вакцинироваться российской вакциной — москалем станешь».
«Тут чисто политическая подоплека. В российском «Спутник V» усмотрели soft power — мягкую силу, и это, дескать, нанесет политический ущерб», — сказал политолог.
Можно спорить о качестве вакцин Pfizer или Moderna, но китайский Sinopharm, о поставках которого договорился Киев, даже не апробирован до конца, подчеркнул Золотарев.
По его мнению, в ближайшее время глава Минздрава Степанов окажется козлом отпущения из-за того, что вопрос с вакцинами до сих пор не сдвинулся с мертвой точки.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в интервью, что «Спутник V» на украинском рынке не появится «ни при каких обстоятельствах», даже если препарат одобрит ВОЗ.
Производство российской вакцины налажено в Китае, Индии, Южной Корее и Бразилии. В Венгрии официально разрешено применение вакцины «Спутник V». Кроме того, канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразила готовность к сотрудничеству по российской вакцине.