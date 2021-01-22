Об этом руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев рассказал в интервью изданию Украина.ру.
На текущей неделе Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории. А Ангела Меркель подтвердила, что в разговоре с Владимиром Путиным выразила готовность к сотрудничеству по российской вакцине.
- Андрей Владимирович, в отличие от некоторых европейских коллег глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил в недавнем интервью, что «Спутник V» на украинском рынке не появится «ни при каких обстоятельствах». Почему украинские власти ведут себя таким образом, пренебрегая здоровьем своих граждан?
- Будешь вакцинироваться российской вакциной — москалем станешь… Это чисто политическая причина. Почему господин Степанов выбирает за украинцев, какой вакциной им вакцинироваться? Можно спорить, какая вакцина лучше — Pfizer или Moderna, но тот же китайский Sinopharm до конца не апробирован.
Тут чисто политическая подоплека. В российском «Спутник V» усмотрели soft power — мягкую силу, и это дескать нанесет политический ущерб. Собственно, все и так в ближайшее время пойдет к тому, что Степанов окажется козлом отпущения за то, что уже на носу февраль, а вопрос с вакцинами не сдвинулся с мертвой точки.
- Может быть, существует негласное распоряжение Вашингтона на этот счет?
— Ну а кто управляет подмандатной территорией? Понятно, что первопричина — это Вашингтон. Как только заикнулись о «Спутнике», тут же последовал конкретный окрик из офиса американского посла в Киеве. Поэтому тут ничему удивляться не приходится. Понятно, кто в каком месте объясняет, какими вакцинами должны вакцинироваться украинцы.
- Как украинские власти будут выходить из этой ситуации? Будут ждать помощи от европейских чиновников или наладят производство вакцины у себя в стране?
— Пока, скорее всего, будут уповать на то, что Запад нам поможет, и рассматривать варианты закупки китайской или индийской вакцины.
- А сами украинцы хотят вакцинироваться?
— Сейчас ситуация 50 на 50, но у тех 50% украинцев, которые хотят вакцинироваться, должен быть элементарный выбор. Если человек хочет, он может вакцинироваться Pfizer или Moderna, а хочет — «Спутником» или Sinopharm. То есть украинцев лишают права выбора в этой ситуации.
- Уже есть признаки готовящегося тарифного майдана, а «вакцинный» майдан грозит Украине?
— Думаю, вакцинного майдана не будет, но то, что ситуация с вакцинами может нанести очевидный репутационный ущерб власти, это понятно.