Не в Киеве, а в Вашингтоне решают, какими вакцинами должны прививаться украинцы, считает украинский политолог Андрей Золотарев

Об этом руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев рассказал в интервью изданию Украина.ру.

На текущей неделе Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории. А Ангела Меркель подтвердила, что в разговоре с Владимиром Путиным выразила готовность к сотрудничеству по российской вакцине.

- Андрей Владимирович, в отличие от некоторых европейских коллег глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил в недавнем интервью, что «Спутник V» на украинском рынке не появится «ни при каких обстоятельствах». Почему украинские власти ведут себя таким образом, пренебрегая здоровьем своих граждан?

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Тут чисто политическая подоплека. В российском «Спутник V» усмотрели soft power — мягкую силу, и это дескать нанесет политический ущерб. Собственно, все и так в ближайшее время пойдет к тому, что Степанов окажется козлом отпущения за то, что уже на носу февраль, а вопрос с вакцинами не сдвинулся с мертвой точки.

- Может быть, существует негласное распоряжение Вашингтона на этот счет?

— Ну а кто управляет подмандатной территорией? Понятно, что первопричина — это Вашингтон. Как только заикнулись о «Спутнике», тут же последовал конкретный окрик из офиса американского посла в Киеве. Поэтому тут ничему удивляться не приходится. Понятно, кто в каком месте объясняет, какими вакцинами должны вакцинироваться украинцы.

Борьба с COVID-19: «Спутник V» зарегистрировали в стране ЕС, Меркель поддерживает вакцину из РФ, Украина пока без вакцин © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк - Как украинские власти будут выходить из этой ситуации? Будут ждать помощи от европейских чиновников или наладят производство вакцины у себя в стране?

— Пока, скорее всего, будут уповать на то, что Запад нам поможет, и рассматривать варианты закупки китайской или индийской вакцины.

- А сами украинцы хотят вакцинироваться?

— Сейчас ситуация 50 на 50, но у тех 50% украинцев, которые хотят вакцинироваться, должен быть элементарный выбор. Если человек хочет, он может вакцинироваться Pfizer или Moderna, а хочет — «Спутником» или Sinopharm. То есть украинцев лишают права выбора в этой ситуации.

- Уже есть признаки готовящегося тарифного майдана, а «вакцинный» майдан грозит Украине?

— Думаю, вакцинного майдана не будет, но то, что ситуация с вакцинами может нанести очевидный репутационный ущерб власти, это понятно.