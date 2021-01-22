Попытки Белоруссии с помощью диверсификации своего экспорта отвязаться от российского рынка оборачиваются убытками, ярким примером которых является поиск «альтернативной» нефти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан

Украина–2014, Белоруссия–2020, США–2021. Общее и особенное © REUTERS, Shannon Stapleton Александр Лукашенко заявлял о том, что Минск готов покупать энергоресурсы у поставщиков из других стран.

По словам Ивана Лизана, Белоруссия из-за нежелания углублять интеграцию с Россией теряет привилегированное положение страны — переработчика нефти.

«Но вместо того чтобы договориться и углубить интеграцию, Минск сам для себя вводит фактически налог на диверсификацию, переплачивая за танкерную нефть, пытаясь что-то доказать то ли себе, то ли Москве. Это, конечно, право Минска: никто не может запретить властям суверенной и независимой страны переплачивать, но к экономике такие решения не имеют никакого отношения», — считает Иван Лизан.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.