В Кировоградской области Украины 64-летний предприниматель погиб в результате взрыва у ворот собственного дома. Об этом 21 января сообщила пресс-служба полиции региона

На Украине чуть не взорвали мать антикоррупционера Шабунина © ЧЕСНО. Фільтруй суд рассказали правоохранители.

Во время осмотра места происшествия они обнаружили фрагменты взрывного устройства. Их направили на экспертизу. По факту случившегося возбудили дело об умышленном убийстве.

На днях Верховная Рада Украины сделала еще один шаг к легализации оружия: Комитет по вопросам правоохранительной деятельности согласовал проект закона «Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему». Его поддержали 10 из 18 депутатов. Законопроект регулирует вопрос хранения оружия, получение прав на его владение и вводит категории гражданского огнестрела.