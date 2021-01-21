Украинская актриса и травести-дива Монро попросила поклонников придумать самую смешную подпись к коллажу из двух ее фотографий - удачной и крайне неудачной. Что из этого получилось, можно прочитать в ее публикации в Instagram от 20 января

«За самую оригинальную подпись — презент от меня с доставкой. Не стесняйтесь в выражениях, я дама с огоньком», — предложила Монро.

«До купания в проруби и после», «Я и дочь маминой подруги», «Трамп и Байден», «Селфи: ожидание реальность», «Пугачева замужем за Киркоровым и Пугачева замужем за Галкиным», — предложили подписчики свои варианты.

Ранее Травести-дива Монро раскритиковала украинских коммунальщиков: «Ср*копад».

Дива Монро — телеведущая, актриса, певица, блогер, первая артистка Украины, открыто заявившая о себе как о трансгендерном представителе шоу-бизнеса, называя себя «женщиной не по рождению, а по призванию». Настоящее имя — Александр Федяев.

В отличие от многих других украинских блогеров, Монро не демонстрирует свое голое тело, не выкладывает огромное количество гламурных снимков, а все чаще обращает внимание своих подписчиков на жизненно важные темы, такие как работа коммунальных служб, доступная среда для инвалидов или проблемы приютов для животных.