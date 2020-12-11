Украинская актриса и травести-дива Монро, которая проживает в столице Украины городе Киев, возмутилась работой местных коммунальщиков, назвав происходящее «армагеддоном» и «олимпийским катком». Соответствующий пост артистка разместила в Instagram 11 декабря

«СрАкОпАд или ледяной конец этого гребаного 2020 года. Выхожу вчера на улицу — олимпийский каток! Последний раз каталась в глубоком детстве, когда всех детей заставляли носить жуткие колготки цвета г*вна. Короче, до дома два раза чуть-чуть не распласталась звездочкой. Представила какой армагеддон будет в травмпунктах… Мало нам коронавируса…» — заключила артистка.

Многие подписчики с ней согласились, заявив, что и у них рядом с домом коммунальщики не посыпают дороги, не смотря на обращения и просьбы, а кто-то уже успел травмироваться на скользких тротуарах.

«Вчера с мужем выходили из дома родителей, ехать к себе домой и не отойдя от дома сразу ж*па. Результат — рассечена лобная часть головы и перелом локтя у мужа. Тут же на такси помчали в травмпункт, а там ж*па… людей тьма», — подтвердила опасения Монро одна из ее подписчиц.

Ранее травести-диву возмутила одна из киевских организаций, на входе в которую было написано, что в ней созданы все условия для людей с ограниченными возможностями, но на деле это оказались крутые ступеньки.

Дива Монро — телеведущая, актриса, певица, блогер, первая артистка Украины, открыто заявившая о себе как о трансгендерном представителе шоу-бизнеса. Настоящее имя — Александр Федяев.